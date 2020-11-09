При строительстве дороги в Омской области похитили 5.4 млн рублей

Прокуратура Полтавского района Омской области проверила соблюдение бюджетного законодательства. Ведомство выяснило, что в 2019 году были похищены 5.4 млн рублей, направленных на исполнение муниципального, который заключила администрация Полтавского района и строительной фирмой.
Согласно документам, компания должна была построить дорогу протяженностью 1.5 км к животноводческому комплексу в селе Новоильиновка. Хищение совершили с помощью внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ.
Прокурор района направил материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Сейчас следователи устанавливают круг лиц, которые причастны к хищению бюджетных средств. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.