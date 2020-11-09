Город55
ГлавноеВсе новости
При строительстве дороги в Омской области похитили 5.4 млн рублей

При строительстве дороги в Омской области похитили 5.4 млн рублей

9 ноября 2020, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
По материалам проверки прокуратуры Полтавского района было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает прокуратура Омской области.

Прокуратура Полтавского района Омской области проверила соблюдение бюджетного законодательства. Ведомство выяснило, что в 2019 году были похищены 5.4 млн рублей, направленных на исполнение муниципального, который заключила администрация Полтавского района и строительной фирмой.

Согласно документам, компания должна была построить дорогу протяженностью 1.5 км к животноводческому комплексу в селе Новоильиновка. Хищение совершили с помощью внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ.

Прокурор района направил материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, которые причастны к хищению бюджетных средств. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

#Новости#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57