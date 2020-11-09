Победившие в Дельфийских играх омичи получат необычные медали

С 6 по 11 ноября в России проходят 19-е молодежные Дельфийские игры. В этом году они проходят в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В играх принимают участие 1 706 человек в составе делегаций из 72 регионов России. Среди них есть 249 омичей, из которых 158 человек — участников коллективов.
Накануне жюри просмотрело видеозаявки и отобрало участников, которые прошли во второй тур. В этом списке оказались 30 омичей, которые участвуют в следующих номинациях: скрипка фортепиано, художественное чтение, классическая гитара, баян/аккордеон, академическое пение, классический танец, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, народный танец, искусство воспитания, современная хореография, народные инструменты, эстрадное пение, духовые инструменты и флейта.
Отметим, что впервые на Дельфийских играх победители и призеры получат медали в виде файлы для последующей печати на 3D принтере.