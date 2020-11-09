Отважный сосед не дал омичу совершить третье по счету убийство

Сельчанин распивал алкоголь с 39-летним знакомым, произошла ссора, в ходе которой старший участник посиделок достал охотничье ружье. Он открыл стрельбу по «неприятелю», спрятавшемуся в соседнем доме, - мужчина получил ранение. Нападавший вломился в убежище своего оппонента, разбив стекло веранды, но его задержал хозяин дома. Он забрал оружие и разбил его об колено. На место происшествия прибыла полиция, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает. Расследование продолжается.