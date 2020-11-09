Город55
ГлавноеВсе новости
Отважный сосед не дал омичу совершить третье по счету убийство

Отважный сосед не дал омичу совершить третье по счету убийство

9 ноября 2020, 19:19
Фото: Pixabay
Мужчина предотвратил трагедию, сломав ружье об колено. Об этом рассказали в СУ СК России по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в деревне Яланкуль Большереченского района. Дважды судимого за убийство 51-летнего мужчину обвиняют в покушении на аналогичное преступление.

Сельчанин распивал алкоголь с 39-летним знакомым, произошла ссора, в ходе которой старший участник посиделок достал охотничье ружье. Он открыл стрельбу по «неприятелю», спрятавшемуся в соседнем доме, - мужчина получил ранение. Нападавший вломился в убежище своего оппонента, разбив стекло веранды, но его задержал хозяин дома. Он забрал оружие и разбил его об колено. На место происшествия прибыла полиция, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает. Расследование продолжается.

#Новости#Стрельба#Следственный комитет#Происшествия
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57