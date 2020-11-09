Опасность на дороге. Омских водителей предупредили о непогоде

На территории Омской области произойдет резкое ухудшение погодных условий. В регион придет дождь и мокрый снег.
Омским водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Особенно стоит быть внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков.
Пешеходов просят проявить бдительность при переходе дороги. Пересекать проезжую часть можно только в установленных для этого местах.
Также не стоит отвлекаться на телефонные разговоры. Старайтесь использовать световозвращающие элементы, чтобы водители могли заметить вас в темноте.