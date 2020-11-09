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Опасность на дороге. Омских водителей предупредили о непогоде

Опасность на дороге. Омских водителей предупредили о непогоде

9 ноября 2020, 11:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Госавтоинспекция Омской области предупреждает горожан об ухудшении погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории Омской области произойдет резкое ухудшение погодных условий. В регион придет дождь и мокрый снег.

Омским водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Особенно стоит быть внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

Пешеходов просят проявить бдительность при переходе дороги. Пересекать проезжую часть можно только в установленных для этого местах.

Также не стоит отвлекаться на телефонные разговоры. Старайтесь использовать световозвращающие элементы, чтобы водители могли заметить вас в темноте.

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