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Омских врачей за работу отблагодарили пиццами

Омских врачей за работу отблагодарили пиццами

9 ноября 2020, 16:44
Фото: Минздрав Омской области
Сотрудники муниципальной гостиницы «Иртыш» решили порадовать сотрудников БСМП №2 и вручили им 60 пицц, испеченных в ресторане гостиницы, сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

«Большое спасибо всем, кто не забывает о нас и помогает в этот тяжелый период. Такие подарки, сделанные от чистого сердца и с любовью, помогают в поддержании нашего боевого духа», поделилась старшая медсестра больницы Наталья Коваль, сказав, что их никто не предупреждал.

По словам директора гостиницы «Иртыш» Михаила Морозова, благодарность героям красной зоны в таком формате преподносится впервые, но точно не в последний раз.

«Врачи и медсестры, вспомогательный персонал — это люди, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями», поделился он.

#Новости#Минздрав#Общество
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