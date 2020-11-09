Омских врачей за работу отблагодарили пиццами

«Большое спасибо всем, кто не забывает о нас и помогает в этот тяжелый период. Такие подарки, сделанные от чистого сердца и с любовью, помогают в поддержании нашего боевого духа», — поделилась старшая медсестра больницы Наталья Коваль, сказав, что их никто не предупреждал.
По словам директора гостиницы «Иртыш» Михаила Морозова, благодарность героям красной зоны в таком формате преподносится впервые, но точно не в последний раз.
«Врачи и медсестры, вспомогательный персонал — это люди, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями», — поделился он.