Омичка добилась пересчета размера пособия только после вмешательства прокуратуры

Установлено, что в мае 2020 года заявительница обратилась в казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Исилькульского района» с заявление о постановке на учет в качестве безработной.
Также женщина предоставила документе о том, что у нее трое несовершеннолетних детей. Ей назначили пособие по безработице, при определении размера которого во внимание приняли наличие только 2 детей, поэтому женщина обратилась в прокуратуру.
После проверки «Центр занятости населения Исилькульского района» пересчитал пособие и начислил недостающую сумму в размере 6 тыс. рублей.