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Омичка добилась пересчета размера пособия только после вмешательства прокуратуры

Омичка добилась пересчета размера пособия только после вмешательства прокуратуры

9 ноября 2020, 11:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Исилькульской межрайоной прокуратурой проведена проверка после обращения омичи в части соблюдения ее прав при выплате пособия по безработице, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Установлено, что в мае 2020 года заявительница обратилась в казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Исилькульского района» с заявление о постановке на учет в качестве безработной.

Также женщина предоставила документе о том, что у нее трое несовершеннолетних детей. Ей назначили пособие по безработице, при определении размера которого во внимание приняли наличие только 2 детей, поэтому женщина обратилась в прокуратуру.

После проверки «Центр занятости населения Исилькульского района» пересчитал пособие и начислил недостающую сумму в размере 6 тыс. рублей.

#Новости#Выплаты#Общество
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