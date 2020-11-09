Омичи пожаловались на женщину-инвалида, которая создает на дороге аварийную ситуацию

Сегодня в паблике Regik55 появилась жалоба на женщину на инвалидной коляске, которая создает аварийную ситуацию на дороге. По словам автора поста, омичка катается посередине дороги в районе перекрестка бульвара Архитекторов и улицы Волгоградской.
Эта женщина часто находится в нетрезвом состоянии, пристает к водителям автомобилей и мешает движению транспорта. Особенно омича пугает тот факт, что скоро начнется гололед.
«Думаю нет необходимости кому-то рассказывать о взаимосвязи скользкого покрытия и увеличения тормозного пути. Внезапно появляющаяся помеха на скользкой дороге, безусловно, станет дополнительным фактором для совершения ДТП! — написал омич. — Такие действия попадают под действие части первой статьи 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее создание помех в движении транспортных средств)».