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Омичи пожаловались на женщину-инвалида, которая создает на дороге аварийную ситуацию

Омичи пожаловались на женщину-инвалида, которая создает на дороге аварийную ситуацию

9 ноября 2020, 14:07
Фото: Омск |Регион-55|REGIK55|
В паблике Regik55 рассказали, что женщина часто катается в середине дороги и чуть не попадает под колеса машин.

Сегодня в паблике Regik55 появилась жалоба на женщину на инвалидной коляске, которая создает аварийную ситуацию на дороге. По словам автора поста, омичка катается посередине дороги в районе перекрестка бульвара Архитекторов и улицы Волгоградской.

Эта женщина часто находится в нетрезвом состоянии, пристает к водителям автомобилей и мешает движению транспорта. Особенно омича пугает тот факт, что скоро начнется гололед.

«Думаю нет необходимости кому-то рассказывать о взаимосвязи скользкого покрытия и увеличения тормозного пути. Внезапно появляющаяся помеха на скользкой дороге, безусловно, станет дополнительным фактором для совершения ДТП! — написал омич. — Такие действия попадают под действие части первой статьи 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее создание помех в движении транспортных средств)».

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