Омич зарезал незнакомку из-за неудавшейся личной жизни

В райцентре Любинского района возле дома на улице Южная нашли тело 37-летней женщины с ножевыми ранениями. Выяснилось, что к произошедшему причастен 39-летний сельчанин, живущий в доме неподалеку. Мужчину задержали.
В тот день в поселке проходила вечеринка со спиртным. В ходе застолья подозреваемый начал совершать романтические поползновения в отношении незнакомки. Эти действия не одобрили присутствующие мужчины, которые избили и выгнали неудавшегося ухажера.
Блуждая по сельским улицам, изгнанник встретил еще одну участницу вечеринки. Он попытался выяснить у женщины, как звали его обидчиков, но та не пожелала выдавать знакомых. Тогда сельчанин схватил нож и зарезал собеседницу. Ее тело впоследствии нашли прохожие.
Проводятся следственные действия, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.