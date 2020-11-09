Омич зарезал незнакомку из-за неудавшейся личной жизни

Блуждая по сельским улицам, изгнанник встретил еще одну участницу вечеринки. Он попытался выяснить у женщины, как звали его обидчиков, но та не пожелала выдавать знакомых. Тогда сельчанин схватил нож и зарезал собеседницу. Ее тело впоследствии нашли прохожие.