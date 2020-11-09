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Омич зарезал незнакомку из-за неудавшейся личной жизни

Омич зарезал незнакомку из-за неудавшейся личной жизни

9 ноября 2020, 13:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
До этого мужчину избили за попытку наладить романтические отношения. Об этом рассказали в СУ СК России по Омской области.

В райцентре Любинского района возле дома на улице Южная нашли тело 37-летней женщины с ножевыми ранениями. Выяснилось, что к произошедшему причастен 39-летний сельчанин, живущий в доме неподалеку. Мужчину задержали.

В тот день в поселке проходила вечеринка со спиртным. В ходе застолья подозреваемый начал совершать романтические поползновения в отношении незнакомки. Эти действия не одобрили присутствующие мужчины, которые избили и выгнали неудавшегося ухажера.

Блуждая по сельским улицам, изгнанник встретил еще одну участницу вечеринки. Он попытался выяснить у женщины, как звали его обидчиков, но та не пожелала выдавать знакомых. Тогда сельчанин схватил нож и зарезал собеседницу. Ее тело впоследствии нашли прохожие.

Проводятся следственные действия, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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