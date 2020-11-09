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Омич заработал полмиллиона на махинациях с тракторами

Омич заработал полмиллиона на махинациях с тракторами

9 ноября 2020, 14:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Начальник районной инспекции Гостехнадзора получал взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Омской области.

В Нововаршавском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальника местной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Его подозревают в 12 эпизодах получения взятки за незаконные действия и бездействие, а также 3 эпизодах мелкого взяточничества.

На протяжении 7 месяцев подозреваемый получал от жителей других регионов деньги за выдачу удостоверений тракториста-машиниста. Вместо обучения и экзаменов «клиенты» платили 8-20 тысяч рублей.

Также начальник районной инспекции Гостехнадзора получил 360 тысяч рублей за постановку на государственный регистрационный учет восьми самодельных тракторов в Тольятти и Владивостоке – технический осмотр при этом не проводился. Общая сумма взяток превысила 500 тысяч рублей.

Обвинение предъявлено, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

#Новости#СУ СКР#Взятка#Общество
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