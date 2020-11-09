Омич заработал полмиллиона на махинациях с тракторами

В Нововаршавском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальника местной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Его подозревают в 12 эпизодах получения взятки за незаконные действия и бездействие, а также 3 эпизодах мелкого взяточничества.