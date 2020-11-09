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Омич насмерть раздавил водителя «Газели», менявшего колесо

Омич насмерть раздавил водителя «Газели», менявшего колесо

9 ноября 2020, 11:43
Фото: Омская Госавтоинспекция
Авария произошла вчера вечером на трассе Омск — Тара, сообщает ГИБДД Омской области.

Накануне, 8 ноября, в 19:10 в отдел полиции по Большереченскому району сообщили об аварии с пострадавшим. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 59-летний водитель автомобиля Nissan ехал по трассе Омск — Тара.

В районе 188 км он наехал на водителя автомобиля «Газель», который в этот момент занимался ремонтом заднего левого колеса. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

Отметим, что в момент аварии водитель Nissan не имел признаков опьянения. Полиция проводит проверку. Во время нее установят причины и обстоятельства аварии.

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