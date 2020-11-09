Названо имя нового первого заместителя прокурора Омской области

Хамошин, по данным орловских СМИ, покинул свою должность в региональной прокуратуре. Есть информация о том, что его переведут на генеральскую должность.
По информации «Коммерческих вестей», руководство омский прокуратуры действительно рассматривает кандидатуру Андрея Хамошина, однако официальной информации о его назначении пока нет. Увольнение с прежнего места работы лишь косвенно подтверждает информацию осведомленных источников о его переводе в Омск.
Об Андрее Хамошине известно, что в органах прокуратуры он работает с 1998 года. С 2013 года служил в должности первого зама прокурора Орловской области.
В конце прошлого года бывший перзам прокурора Омской области Александр Лоренц переехал в Ствропольский край, где его назначили прокурором.