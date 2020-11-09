Названо имя нового первого заместителя прокурора Омской области

По информации «Коммерческих вестей», руководство омский прокуратуры действительно рассматривает кандидатуру Андрея Хамошина, однако официальной информации о его назначении пока нет. Увольнение с прежнего места работы лишь косвенно подтверждает информацию осведомленных источников о его переводе в Омск.