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Из-за ошибки судебного пристава омичка жила на 4 тысячи в месяц

Из-за ошибки судебного пристава омичка жила на 4 тысячи в месяц

9 ноября 2020, 13:00
Фото: pixabay.com
Прокуратурой Ленинского округа города Омска проведена проверка исполнения закона об исполнительном производстве в работе территориального отдела судебных приставов. Поводом стало обращение пенсионерки, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с постановлением с женщины ежемесячно удерживалось 50% размера пенсии в счет погашения долга по исполнительным производствам. Таким образом, пенсионерка жила на 4 425 рублей в месяц. Эта сумма меньше, чем величина прожиточного минимума пенсионера в Омской области.

Судебный пристав должен быть учитывать размер пенсионных поступлений омички, но этого не сделал. В итоге в адрес руководителя УФССП России по Омской области было внесено представление. Размер удержаний после вмешательства прокуратуры снизили до 15%.

#Новости#Судебные приставы#Общество
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