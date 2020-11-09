Из-за ошибки судебного пристава омичка жила на 4 тысячи в месяц

В соответствии с постановлением с женщины ежемесячно удерживалось 50% размера пенсии в счет погашения долга по исполнительным производствам. Таким образом, пенсионерка жила на 4 425 рублей в месяц. Эта сумма меньше, чем величина прожиточного минимума пенсионера в Омской области.
Судебный пристав должен быть учитывать размер пенсионных поступлений омички, но этого не сделал. В итоге в адрес руководителя УФССП России по Омской области было внесено представление. Размер удержаний после вмешательства прокуратуры снизили до 15%.