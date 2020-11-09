Горсовет Омска соберется на заседание, чтобы лишить Мураховского мандата

«Депутат Александр Мураховский действительно избрался в Омский городской Совет по одномандатному округу. Однако, согласно законодательству, довыборы на вакантное место должны проводиться только в том случае, если до окончания срока работы созыва отсалось более года. Если назначать довыборы на ближайший ЕДГ, то это будет сентябрь 2021 года, что составит ровно год до окончания срока работы созыва», - отметил руководитель правового управления Денис Голушков.