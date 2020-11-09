Горсовет Омска соберется на заседание, чтобы лишить Мураховского мандата

Согласно информации на официальном сайте Горсовета, в четверг, 12 ноября, состоится внеочередное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен всего один вопрос: «О досрочном прекращении полномочий депутата Омского городского Совета».
Речь идет о депутате ОГС Александре Мураховском, избравшемся в гордуму по одномандатному избирательному округу № 14 от партии «Единая Россия». Поводом для сложения мандата оказалось назначение на пост министра здравоохранения Омской области. До назначения Мураховский возглавлял сразу два медучреждения – БСМП-1 и больницу им. Кабанова.
Уход депутата на должность министра оставит мандат вакантным до 2022 года. Об этом редакции Города55 рассказали в правовом управлении ОГС.
«Депутат Александр Мураховский действительно избрался в Омский городской Совет по одномандатному округу. Однако, согласно законодательству, довыборы на вакантное место должны проводиться только в том случае, если до окончания срока работы созыва отсалось более года. Если назначать довыборы на ближайший ЕДГ, то это будет сентябрь 2021 года, что составит ровно год до окончания срока работы созыва», - отметил руководитель правового управления Денис Голушков.
Напомним, в Омский городской Совет Мураховский избрался в сентябре 2017 года. Медик по образованию, главврач БСМП-1 был назначен на пост главы минздрава региона 7 ноября 2020 года. Новый министр приступил к работе с сегодняшнего дня.