Бурков представил Мураховского коллективу омского Минздрава

Сегодня 9 октября, глава Омской области Александр Бурков представил коллективу регионального министерства здравоохранения нового руководителя — Александра Мураховского. Губернатор пожелал министру успехов на работе. Также он выразил надежду, что новый глава ведомства сумеет выстроить качественную командную работу.
Напомним, после отставки министра здравоохранения Ирины Солдатовой, Александр Мураховский, возглавлявший БСМП № 1 и ГБ № 1, спешно вылетел в Москву. Там он встретился с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, который решил лично согласовать кандидатуру нового министра. 7 ноября Александр Бурков подписал документ о назначении Александра Мураховского на должность главы регионального Минздрава.