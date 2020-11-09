Буквы на мемориал «Слава Героям» вернули спустя несколько дней

На прошлой неделе две буквы монумента оказались лежащими на пьедестале. Полиция не исключает того, что буквы могли упасть сами, так как ранее неоднократно откреплялись без постороннего воздействия. В мэрии считают, что монумент повредили неустановленные лица.
Охранное предприятие, которое следит за соблюдением порядка на территории бульвара, решило изготовить буквы и установить их на мемориал за свой счет. В тот же день работники предприятия нашли мастерскую, которая произвела необходимые замеры и приступила к изготовлению букв.
В следующем году на бульваре Победы планируют установить камеры видеонаблюдения.