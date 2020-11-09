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Буквы на мемориал «Слава Героям» вернули спустя несколько дней

Буквы на мемориал «Слава Героям» вернули спустя несколько дней

9 ноября 2020, 12:00
Фото: мэрия Омска
Специалисты спустя несколько дней провели монтажные работы и закрепили упавшие буквы с монумента «Слава Героям», сообщает пресс-служба мэрии Омска.

На прошлой неделе две буквы монумента оказались лежащими на пьедестале. Полиция не исключает того, что буквы могли упасть сами, так как ранее неоднократно откреплялись без постороннего воздействия. В мэрии считают, что монумент повредили неустановленные лица.

Охранное предприятие, которое следит за соблюдением порядка на территории бульвара, решило изготовить буквы и установить их на мемориал за свой счет. В тот же день работники предприятия нашли мастерскую, которая произвела необходимые замеры и приступила к изготовлению букв.

В следующем году на бульваре Победы планируют установить камеры видеонаблюдения.

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