Будут караться жестко. После ухода Солдатовой Бурков послал министрам четкий сигнал

На совещании глава региона упомянул инцидент со скорыми, который произошел 27 октября. По словам Александра Буркова, факты разбалансированности и отсутствия командной работы в министерствах, приводящие к подобным эксцессам, «будут караться оперативно и жестко».
«Любой конфликт в любой отрасли – удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области», - подчеркнул губернатор.
Он попросил министров «не стесняться» и обсуждать, если сложилась ситуация, которая может привести к сбою.
Новый глава областного Минздрава приступил к работе с сегодняшнего дня. Александр Бурков попросил участников аппаратного совещания оказать ему «всестороннюю поддержку и содействие».