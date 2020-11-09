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Будут караться жестко. После ухода Солдатовой Бурков послал министрам четкий сигнал

Будут караться жестко. После ухода Солдатовой Бурков послал министрам четкий сигнал

9 ноября 2020, 11:46
Фото: правительство Омской области
Губернатор провел аппаратное совещание кабинета министров, в котором принял участие новый глава регионального Минздрава Александр Мураховский. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

На совещании глава региона упомянул инцидент со скорыми, который произошел 27 октября. По словам Александра Буркова, факты разбалансированности и отсутствия командной работы в министерствах, приводящие к подобным эксцессам, «будут караться оперативно и жестко».

«Любой конфликт в любой отрасли – удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области», - подчеркнул губернатор.

Он попросил министров «не стесняться» и обсуждать, если сложилась ситуация, которая может привести к сбою.

Новый глава областного Минздрава приступил к работе с сегодняшнего дня. Александр Бурков попросил участников аппаратного совещания оказать ему «всестороннюю поддержку и содействие».

#Новости#Минздрав#Министры#Александр Бурков#Общество
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