Мощная метель создаст омичам проблемы

Завтра, 9 ноября, в течение суток температура будет колебаться от -2 до +4. Синоптики обещают большое количество разных осадков — мокрый снег, дождь, метель, а на дорогах появится гололед. Также ожидается усиление ветра, он будет дуть с юго-запада со скоростью 15-20 м/с, местами порывы достигнут 24 м/с.