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Мощная метель создаст омичам проблемы

Мощная метель создаст омичам проблемы

8 ноября 2020, 17:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предрекли метель и гололед в ближайшие несколько дней. Штормовое предупреждение, которое накануне объявили спасатели, очевидно, будет актуально еще несколько дней.

Завтра, 9 ноября, в течение суток температура будет колебаться от -2 до +4. Синоптики обещают большое количество разных осадков — мокрый снег, дождь, метель, а на дорогах появится гололед. Также ожидается усиление ветра, он будет дуть с юго-запада со скоростью 15-20 м/с, местами порывы достигнут 24 м/с.

Во вторник, 10 ноября, ночью ожидается похолодание до -5 градусов, днем же температура не поднимется выше +3 градусов. В течение дня также будет идти снег, кое-где может мести метель, на дорогах сохранится гололед. Ветер днем сменится на западный со скоростью 7-12 м/с.

В среду, 11 ноября, ночью температура опустится ниже нуля, днем не приходится ждать потепления выше +3 градусов. Ночью осадков не ожидается, только небольшой снег по северу. Днем же снег распространится на весь регион. Сохранится мокрый снег, метель и гололед. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с.

Фото: old.omsk-meteo.ru

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