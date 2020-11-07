Зима близко. Погода резко перестанет баловать омичей

Posted 7 ноября 2020,, 05:16
Published 7 ноября 2020,, 05:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, 7 ноября омичей ожидает переменная облачность. Потепление до +11 градусов, ветер до 12 метров в секунду и никаких осадков. Однако уже сегодня ночью погода резко изменится. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Пойдут снег и дождь. Автолюбителей и пешеходов предупреждают о возможном гололеде.
8 ноября днем будет облачно. Температура воздуха +2…+7. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления. Местами порывы ветра могут усилиться до 18 метров в секунду.
В ночь с 8 на 9 ноября похолодает до -3 градусов. Будут небольшие осадки. Ветер до 20 метров в секунду. Местами возможна метель.
С такой же суровой погоды стартует новая неделя. В понедельник прогнозируют осадки, сильный ветер и метель. Температура воздуха -1…+4.