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Posted 7 ноября 2020,, 05:16

Published 7 ноября 2020,, 05:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Зима близко. Погода резко перестанет баловать омичей

7 ноября 2020, 05:16
Тепло, ветер, осадки, гололед, метель — все это погода решила преподнести омичам за пару дней. Кто предупрежден, тот оденется потеплее. Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

По данным гидрометцентра, 7 ноября омичей ожидает переменная облачность. Потепление до +11 градусов, ветер до 12 метров в секунду и никаких осадков. Однако уже сегодня ночью погода резко изменится. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Пойдут снег и дождь. Автолюбителей и пешеходов предупреждают о возможном гололеде.

8 ноября днем будет облачно. Температура воздуха +2…+7. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления. Местами порывы ветра могут усилиться до 18 метров в секунду.

В ночь с 8 на 9 ноября похолодает до -3 градусов. Будут небольшие осадки. Ветер до 20 метров в секунду. Местами возможна метель.

С такой же суровой погоды стартует новая неделя. В понедельник прогнозируют осадки, сильный ветер и метель. Температура воздуха -1…+4.

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