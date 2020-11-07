Зима близко. Погода резко перестанет баловать омичей

По данным гидрометцентра, 7 ноября омичей ожидает переменная облачность. Потепление до +11 градусов, ветер до 12 метров в секунду и никаких осадков. Однако уже сегодня ночью погода резко изменится. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Пойдут снег и дождь. Автолюбителей и пешеходов предупреждают о возможном гололеде.