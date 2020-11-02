В Омске транспортную развязку реконструируют за 7 миллионов

Posted 2 ноября 2020,, 09:18
Published 2 ноября 2020,, 09:18
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Так, предстоит реконструировать транспортную развязку на пересечении проспекта Королева с Красноярским трактом. На эти цели выделят 7 млн рублей. Кроме того, 24,3 млн рублей выделят на строительство и реконструкцию развязок на улицах Новокирпичная - 6-я Станционная - Машиностроительная и улицах Кирова - Барабинская.
На создание дороги по бульвару Архитекторов от улицы Перелета до Крупской направят 15,4 млн рублей. Участок улицы Крупской от Перелета до Лукашевича планируют отремонтировать за 11,5 млн рублей.
Ранее в ходе общественных слушаний по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было решено, что в 2021 году отремонтируют 22 участка 12 дорог общей протяженностью 171 км. Объем финансирования – 3,7 млрд рублей.