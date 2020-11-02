В Омске транспортную развязку реконструируют за 7 миллионов

Так, предстоит реконструировать транспортную развязку на пересечении проспекта Королева с Красноярским трактом. На эти цели выделят 7 млн рублей. Кроме того, 24,3 млн рублей выделят на строительство и реконструкцию развязок на улицах Новокирпичная - 6-я Станционная - Машиностроительная и улицах Кирова - Барабинская.