«Клипы» ВКонтакте запускают виртуальные экскурсии от блогеров

Первая серия проекта выйдет 2 ноября. В минутных видео блогеры Марьяна Ро, Катя Адушкина и другие поделятся историей любопытных экспонатов: например, берестяных грамот из Государственного исторического музея или лестницы Томмазо Сальвини из Бахрушинского музея. Каждому музею будет посвящена целая неделя: новый день — новый экспонат. Посмотреть ролики можно в блоке «Клипы» в сообществе «Культура.РФ».