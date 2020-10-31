В Омской области официально увеличили «масочные» территории

Posted 31 октября 2020,, 05:30
Published 31 октября 2020,, 05:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В новой версии «мартовского распоряжения» расширили перечень мест, где требуется надевать маски. Так, к общественному транспорту, остановкам и магазинам добавились все места приобретения товаров и услуг, даже расположенные вне закрытых помещений, места массового пребывания людей, а также парковки и лифты.
Это уточнение является продолжением постановления федерального Роспотребнадзора, который недавно установил аналогичные требования.