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Posted 31 октября 2020,, 05:30

Published 31 октября 2020,, 05:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области официально увеличили «масочные» территории

31 октября 2020, 05:30
Перечень мест, где нужно носить маски, увеличили официально. Соответствующие изменения внесли в распоряжение губернатора № 19-р. Новую редакцию уже опубликовали на сайте Правительства Омской области.

В новой версии «мартовского распоряжения» расширили перечень мест, где требуется надевать маски. Так, к общественному транспорту, остановкам и магазинам добавились все места приобретения товаров и услуг, даже расположенные вне закрытых помещений, места массового пребывания людей, а также парковки и лифты.

Это уточнение является продолжением постановления федерального Роспотребнадзора, который недавно установил аналогичные требования.

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