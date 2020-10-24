Сюрпризы погоды: омичей ждет много осадков и гололед

Posted 24 октября 2020,, 05:56
Published 24 октября 2020,, 05:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 24 октября, в Омске переменная облачность. Температура воздуха +2…-3 градуса. Осадков днем не ожидается. Однако ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о гололеде.
Завтра, 25 октября, на территории региона поднимется сильный ветер — местами до 18 метров в секунду. Осадки сохранятся на весь день. Столбик термометра не поднимется выше +7 градусов.
В ночь с воскресенья на понедельник похолодает до -2. Ожидают дождь и умеренные порывы ветра.
А новая неделя, по данным гидрометцентра, начнется резкого похолодания — местами температура упадет до +1 градуса. Осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Также ожидается сильное падение атмосферного давления.