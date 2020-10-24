Сюрпризы погоды: омичей ждет много осадков и гололед

По данным гидрометцентра, сегодня, 24 октября, в Омске переменная облачность. Температура воздуха +2…-3 градуса. Осадков днем не ожидается. Однако ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о гололеде.