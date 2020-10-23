Названы сроки массовой вакцинации омичей от COVID-19

«Сейчас идет третий этап клинических испытаний. Мои коллеги и я поставили первую, сегодня поставим вторую. Прививка переносится достаточно легко. Думаю, что в ноябре-декабре все желающие смогут ее получить. Это будет бесплатно», - рассказала пульмонолог.