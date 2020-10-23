Названы сроки массовой вакцинации омичей от COVID-19

Posted 23 октября 2020,, 09:34
Published 23 октября 2020,, 09:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Один из вопросов задала женщина, обеспокоенная судьбой своей внучки, которая работает с «ковидными» больными. Омичка поинтересовалась, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19.
«Сейчас идет третий этап клинических испытаний. Мои коллеги и я поставили первую, сегодня поставим вторую. Прививка переносится достаточно легко. Думаю, что в ноябре-декабре все желающие смогут ее получить. Это будет бесплатно», - рассказала пульмонолог.
Так в эфире прозвучала цифра: от COVID-19 уже привили около 2000 омских врачей. По словам Ирины Меньщиковой, у некоторых коллег наблюдались обычные постпрививочные явления: ломота в мышцах и суставах, кратковременное повышение температуры тела. «Это естественно и возможно после каждой прививки», - подчеркнула врач.