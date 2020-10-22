Главе омского Минздрава не позволили ответить на вопросы о COVID-19

«Хотелось бы еще раз услышать мнение министра по поводу функционала госпиталя министерства обороны: работает он, для кого работает, есть ли там омичи? Простите, много вопросов, но они крайне важны. Есть все основания полагать, что во вновь перепрофилированных медучреждениях под больных коронавирусом не хватит мест. Каковы дальнейшие планы в этой части? И напоследок, скажите, почему работники больницы № 3 не получают доплату за работу в „красной зоне“?» — приводит издание слова Ткачева.