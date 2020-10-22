Главе омского Минздрава не позволили ответить на вопросы о COVID-19

Posted 22 октября 2020,, 12:22
Published 22 октября 2020,, 12:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На сегодняшнем заседании Заксобрания Омской области депутат от КПРФ Константин Ткачев попросил министра здравоохранения Ирину Солдатову прокомментировать ситуацию с дефицитом лекарств в аптеках и большим наплывом желающих сдать тест на коронавирус. И это не все, что интересовало депутата.
«Хотелось бы еще раз услышать мнение министра по поводу функционала госпиталя министерства обороны: работает он, для кого работает, есть ли там омичи? Простите, много вопросов, но они крайне важны. Есть все основания полагать, что во вновь перепрофилированных медучреждениях под больных коронавирусом не хватит мест. Каковы дальнейшие планы в этой части? И напоследок, скажите, почему работники больницы № 3 не получают доплату за работу в „красной зоне“?» — приводит издание слова Ткачева.
Однако председатель Заксобрания Владимир Варнавский не дал слово министру, аргументировав это регламентом заседания: депутат может обратиться к чиновнику только в письменной форме, напрямую же обратиться к нему возможности у депутатов нет.
Ранее Город55 сообщал, что под коронавирусных больных перепрофилировали сразу три городские больницы, городской клинико-диагностический центр перестал брать анализы на коронавирус, а в городских аптеках резко закончились противовирусные и антибиотики.