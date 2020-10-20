На общественные работы устроят 600 омичей

Posted 20 октября 2020,, 09:38
Published 20 октября 2020,, 09:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как рассказала директор Центра Елена Дзюба, речь об официальном трудоустройстве с заключением трудового договора и записью в трудовой книжке. Отмечается, что работы организуются совместно со службой занятости населения Омской области, окружными администрациями, КТОСами, подразделениями мэрии и их подведомственными учреждениями.
Рабочие места приготовлены на базе 30 муниципальных организаций и 77 КТОСов. Омичам предстоит заниматься благоустройством, санитарной очисткой, подсобными работами. На организацию работ из федерального, областного и городского бюджетов выделили более 31 миллиона рублей. Зарплата за месяц составит 13 949,50 рублей. Среднее время участия в работах – не более трех месяцев.
«Зарплату начисляют за фактически выполненный объем, исходя из минимального размера оплаты труда плюс районный коэффициент – 13 949 руб. В Омской области сегодня средняя зарплата по общественным работам составляет 16 537 руб. Официально зарегистрированные безработные дополнительно к жалованию получают надбавку в 2 587 руб. из областного бюджета. Для трудоустройства необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства», – рассказала руководитель департамента занятости населения регионального Минтруда Олеся Кайль.
Чтобы устроиться на общественные работы, нужно обратиться в Центр занятости населения города Омска, где выдадут направление в Центр социальной поддержки населения.
Адреса филиалов Центра занятости населения города Омска следующие: Дмитриева, д. 3А, каб. 2А (КАО); Карбышева, д. 3, каб. 6 (ЛАО); Космический, д. 43, каб. 5 (ОАО); Мира, д. 60, каб. 2 (САО); Певцова, д. 13, каб. 6 (ЦАО).
В Кировском округе филиал Центра социальной поддержки населения расположен по адресу Дмитриева, д. 11/7, в Ленинском - Маркса, д. 62, в Октябрьском – Лизы Чайкиной, д. 1, в Советском – Мира, д. 35Б, в Центральном – Герцена, 25.