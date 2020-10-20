На общественные работы устроят 600 омичей

Рабочие места приготовлены на базе 30 муниципальных организаций и 77 КТОСов. Омичам предстоит заниматься благоустройством, санитарной очисткой, подсобными работами. На организацию работ из федерального, областного и городского бюджетов выделили более 31 миллиона рублей. Зарплата за месяц составит 13 949,50 рублей. Среднее время участия в работах – не более трех месяцев.