Не пытайтесь покинуть дом. В Омске сохранится опасная погода

Напомним, МЧС предупреждают омичей о соблюдениях правил безопасности в опасную погоду. Необходимо осторожно обращаться с огнем на открытом воздухе. Пал травы уже стал причиной масштабных пожаров в Омской области. Всего за сутки сгорело более 100 000 квадратных метров.