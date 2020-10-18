Не пытайтесь покинуть дом. В Омске сохранится опасная погода

Posted 18 октября 2020,, 05:03
Published 18 октября 2020,, 05:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 18 октября, омичей ожидает переменная облачность. Температура воздуха +3…+8 градусов. Без осадков. Северо-западный ветер от 9 до 14 метров в секунду. Местами поднимется до 19 метров в секунду.
Сегодня ночью столбик термометра опустится до 0 градусов. А порывы ветра сократятся до 7 метров в секунду.
Новая неделя начнется с вновь сильного ветра. В понедельник, 19 октября, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха +5…+10. По северу области небольшой дождь. Аналогичный прогноз на ночь с 19 на 20 октября.
А вот во вторник, 20 октября, погода неожиданно даст омичам передохнуть (ударение на «у»). Столбик термометра поднимется до +15 градусов. Ветер стихнет — 7-12 метров в секунду. По северу области продолжится небольшой дождь.
Напомним, МЧС предупреждают омичей о соблюдениях правил безопасности в опасную погоду. Необходимо осторожно обращаться с огнем на открытом воздухе. Пал травы уже стал причиной масштабных пожаров в Омской области. Всего за сутки сгорело более 100 000 квадратных метров.