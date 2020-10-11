Убираем пальто: в Омске неожиданно потеплеет

Posted 11 октября 2020,, 08:28
Published 11 октября 2020,, 08:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 11 октября, температура воздуха +6…+11 градусов. Ожидают небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду.
Сегодня ночью столбик термометра опустится до +2. Местами небольшой дождь, ветер сохранится.
Новая неделя начнется с хорошей погоды: температура воздуха +9…+14 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 11 метров в секунду.
В ночь с 12 на 13 октября похолодает до +1 градуса. Осадки отступят, но ветер сохранится. Впрочем, днем во вторник снова будет тепло. Температура поднимется до +14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер до 11 метров в секунду.