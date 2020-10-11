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Posted 11 октября 2020,, 08:28

Published 11 октября 2020,, 08:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Убираем пальто: в Омске неожиданно потеплеет

11 октября 2020, 08:28
В ближайшие три дня в Омской области будет тепло. Правда, в тоже время ветрено и с осадками. Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

По данным гидрометцентра, сегодня, 11 октября, температура воздуха +6…+11 градусов. Ожидают небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду.

Сегодня ночью столбик термометра опустится до +2. Местами небольшой дождь, ветер сохранится.

Новая неделя начнется с хорошей погоды: температура воздуха +9…+14 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 11 метров в секунду.

В ночь с 12 на 13 октября похолодает до +1 градуса. Осадки отступят, но ветер сохранится. Впрочем, днем во вторник снова будет тепло. Температура поднимется до +14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер до 11 метров в секунду.

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