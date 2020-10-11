Убираем пальто: в Омске неожиданно потеплеет

В ночь с 12 на 13 октября похолодает до +1 градуса. Осадки отступят, но ветер сохранится. Впрочем, днем во вторник снова будет тепло. Температура поднимется до +14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер до 11 метров в секунду.