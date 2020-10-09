ВКонтакте обновляет фирменный стиль

Ранее команда ВКонтакте предложила пользователям отпраздновать день рождения вместе — и запустила розыгрыш с гарантированными призами от ВКонтакте и партнёров на сумму более миллиарда рублей. Самым удачливым достанутся полгода поездок на «Такси ВКонтакте», а также LED-телевизоры, ноутбуки и другие гаджеты. Шансов получить суперпризы будет больше, если пожертвовать деньги на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями — в фонд «Подари жизнь».