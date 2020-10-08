Омичу все по плечу – омские предприниматели покоряют eBay

Posted 8 октября 2020,, 10:38
Published 8 октября 2020,, 10:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сейчас омские компании активно покоряют eBay. Для многих эта Интернет-площадка впервые открыла экспортные возможности. Так, в 2019 году 6 предприятий получили господдержку от Центра экспорта Омской области, а в нынешнем - уже 20 компаний находятся на той или иной стадии размещения.
Отметим, что eBay – это платформа, на которой можно купить и продать что угодно: от старых предметов с чердака до редких часов и вещей Элвиса Пресли. Это лидер мировой торговли, объединяющий 182 млн. покупателей и продавцов, работающих на 190 рынках по всему миру и позволяющий разместить 1,5 млрд. текущих объявлений.
Размещение малых и средних компаний на ведущих международных маркетплейсах – это одна из основных задач Центра поддержки экспорта Омской области. Пандемия - не стена, а трамплин для покорения новых вершин. Функции маркетплейсов - это привлечение покупателей, совершение сделки и оплата, доставка, гарантия, поддержка, производство возвратов, складские услуги, хранение, комплектация заказов, помощь в оформлении контента, финансовые и маркетинговые услуги.
Напомним, что увеличение объемов экспорта товаров и услуг является одним из ключевых направлений развития страны до 2024 года, согласно майскому указу Президента РФ. Повышение конкурентоспособности омских товаров на мировых рынках реализовывается Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«Многие омские компании, не имея возможности работать по привычной бизнес-модели во время пандемии, открыли для себя новые каналы сбыта - это электронные торговые площадки. Центр поддержки экспорта Омской области оказал содействие и взял на себя финансовые затраты по следующим услугам: регистрация точки присутствия на таких международных маркетплейсах, как Amazon, Ebay, Alibaba, Europages, Etsy, DTAD, Allbiz, настройка и наполнение аккаунта на торговых Интнернет-площадках, маркетинговое продвижение аккаунтов и товаров», - поделился генеральный директор Агентств развития и инвестиций Евгений Ковтун.
Сегодня хотим рассказать Вам о компаниях, которые уже размещены на самой простой и популярной торговой площадке Ebay:
Компания «ВкусНата»
Компания производит продукцию, о которой можно коротко сказать - вкусно и полезно! Это фруктовые снеки из арбуза, дыни, апельсина, яблока, киви, банана, лимона, груши и вкуснейший чая без чая из сушеных фруктов и ягод.
Plastic Auto
Компания производит продукцию необходимую каждому автомобилисту и где бы он не находился в Омске или Германии, США, Норвегии, Австралии, Японии и даже Пуэрто-Рико. В ассортименте как комплектующие, так все и сопутствующие товары для всех видов автомобилей - ремкомплекты ограничителей дверей, рулевой рейки, привода сиденья, трапеции дворников, также герметики, подогрев зеркал и многое другое. Качественно, долговечно и надежно!
ООО «Бриз»
Компания уже 10 лет производит товары для детей и родителей. В ассортименте компании продукция, которая необходима молодым родителям с первых дней рождения ребенка – это комплекты детского постельного белья, матрасы в коляску и детскую кроватку, люльки-переноски, мобильные стульчики для кормления, манежи, качели, рюкзачки и др. Модно, удобно и комфортно!
ООО «Риббис»
ООО «Риббис» занимается изготовлением высококачественной одежды и аксессуаров для детей в возрасте до пяти лет. Для изготовления детской одежды «BiBi» используются только экологически чистые, гипоаллергенные и натуральные европейские материалы высочайшего качества. На сегодняшний день в ассортименте представлено порядка 60 моделей, в которых используются большое разнообразие цветов. Качественно, тепло и уютно!
ООО «Новизна»
«Новизна» первый магазин в Омске поддерживающий концепцию «zero waste». Компания помогаем начать жизнь «без отходов» и найти альтернативу одноразовым вещам - это полный отказ от пластика, раздельный сбор вторсырья и экологичный образ жизни. В магазине представлено все необходимое для ведения жизни без лишнего мусора: многоразовые сумки для похода за продуктами, мешочки для фруктов и овощей, заменяющие фасовочные пакеты, стеклянные, металлические и бамбуковые многоразовые соломинки для напитков, бамбуковые зубные щетки вместо традиционных пластиковых. Все что бы жить в гармонии с природой!
Творческая мастерская «Медоград»
Творческая мастерская «Медоград» - это нестандартное объединение омских мастеров, которое представляет всевозможные изделия из дерева, продукты пчеловодства и варенья, стабилизированные растения и мох, активированные орехи и сухофрукты, Иван-чай, клубника в шоколаде, косметика и многое другое. Продукция творческой мастерской «Медоград» создана с любовью в Сибири!
Контактная информация: Центр поддержки экспорта Омской области, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2, тел.: +7(3812)40-88-77, e-mail: export@ved55.ru, сайт: www.ved55.ru, Instagram: ved.55«Многие эти компании впервые начали свою экспортную деятельность. Центр поддержки экспорта Омской области обеспечил для них не только бесплатное размещение на Ebay, но и полное консультационное сопровождение со стороны аккредитованного сервисного партнера Ebay в России, а также на безвозмездной основе предоставил услуги по переводу материалов на иностранные языки. Результаты говорят сами за себя - продажи начались практически сразу после размещения. Запросы на омскую продукцию приходят от покупателей со всего мира: Япония, Австралия, США, Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Канада, Израиль, Финляндия, Норвегия, Дания, Болгария, Литва, Венгрия, Чешская Республика, Польша, Эстония, Армения, Греция, Пуэрто-Рико, Индонезия, Таиланд. Для того чтобы Вашу продукцию узнали во всем мире стоит лишь только принять решение и начать работу с Центром поддержки экспорта», - поделился Евгений Ковтун.