Начался прием заявок на участие в турнире «Умножая таланты» 2021

Posted 1 октября 2020,, 07:49
Published 1 октября 2020,, 07:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Турнир проводится с 2015 года и за это время стал важнейшим образовательным проектом социнвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Форма мероприятия отличается от классических олимпиад: конкурсантам предстоит решить реальные производственные задачи по нефтегазовой тематике, адаптированные для турнира, и цифровые кейсы «Газпром нефти».
От Омска традиционно поступает самое большое количество заявок. В 2019 году участие приняли 875 учеников 8-11 классов. Школьники решали кейсы в области физики, химии, IT-технологий.
Отборочный тур пройдет в режиме онлайн и будет включать в себя образовательную программу с вебинарами, воркшопами, конкурсом EdTech-решений. Авторы лучших исследований попадут в финал, который пройдет на базе Парка науки и искусства «Сириус».
В этом году организатором также выступил петербургский Университет ИТМО, преподаватели которого примут участие в подготовке заданий. Академическими партнерами «Умножая таланты» уже выступают Санкт-Петербургский и Томский политехнические университеты. Основная часть кейсов разработана специалистами «Газпром нефти».
В турнире состязаются команды из трех человек в двух категориях 8-9 и 10-11 классов из городов деятельности «Газпром нефти»: Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Томска, Оренбурга, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Муравленко, а также сел и поселков Ямала. Регистрация участников открыта с 1 по 31 октября 2020 года на сайте турнира: http://turnir.rodnyegoroda.ru/.
«Шестой интеллектуальный турнир «Умножая таланты» расширил свой цифровой формат. В прошлом году включили задания по информационным технологиям, а в этом – расширяем возможности образовательной онлайн-площадки. Мы вводим новые форматы обучения, чтобы школьникам было легче и интереснее осваивать естественно-научные и инженерно-технические специальности, востребованные в современной нефтегазовой отрасли», - отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.