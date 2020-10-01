Начался прием заявок на участие в турнире «Умножая таланты» 2021

В турнире состязаются команды из трех человек в двух категориях 8-9 и 10-11 классов из городов деятельности «Газпром нефти»: Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Томска, Оренбурга, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Муравленко, а также сел и поселков Ямала. Регистрация участников открыта с 1 по 31 октября 2020 года на сайте турнира: http://turnir.rodnyegoroda.ru/.