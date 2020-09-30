«Мне говорили, никому не нужны твои деревяхи». Как омская марка стала известной в США

— Сначала был просто интерес. Когда мы начинали, только в Омске было 840 компаний, которые делают примерно то же самое. Конкуренция очень высокая, сложно соревноваться с теми же китайцами, у которых маржинальность 1-2%. Нам, чтобы не в минус работать, надо минимум 20%. С разделочными досками мне очень тяжело было. С этого все начинают — пока руку набьешь, пока зарекомендуешь себя как качественного мастера, и еще должно быть дешевле, чем у остальных. Выдерживать именно демпингом не особо получалось, потому что на начальном этапе не хватало инструмента, мастерства, людей. Надо было нащупать какую-то ниточку, куда дальше двигаться. Я зашел в Центр поддержки экспорта Омской области — просто узнать, какие существуют рынки сбыта. Я понимал, что в Омске я в лучшем случае 1-2% рынка на себя заберу, даже если выпрыгну из штанов. Есть у меня знакомый, который 40 лет режет ложки из дерева. Мне всего 31. Понятное дело, что я ему не конкурент — он этим делом занимается больше, чем я живу.