Правительство запланировало увеличение ВВП в 3%

Но, по мнению экспертов, цели плана являются довольно реалистичными. Так, первый этап предусматривает восстановление докризисного уровня оборотов розницы и услуг, а также остановку сокращения ВВП. Реализация второго этапа заключается в том, чтобы стабилизировать и уменьшить уровень безработицы, вернуть показатель реальных доходов граждан к уровню как минимум прошлого года. Третий этап состоит в выходе на рост ВВП, достижении безработицы меньше 5%, стабильном росте доходов домохозяйств.