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Правительство запланировало увеличение ВВП в 3%

Правительство запланировало увеличение ВВП в 3%

28 сентября 2020, 20:46
Фото: government.ru
Правительством РФ был утвержден общенациональный план по восстановлению отечественной экономики. Его цели заключаются в том, чтобы выйти на рост в 3% ВВП через цифровизацию среды госуправления и взаимодействие с представителями бизнеса, массовое дерегулирование, дорожные инвестиции и точечные субсидии.

В плане присутствует свыше 500 пунктов до конца 2021 года, а его стоимость равняется 6,4 трлн рублей.

Как предполагалось изначально, данный документ, который разрабатывали в Белом доме с мая, был одобрен еще летом. Но некоторые пункты подверглись доработкам и план приняли 23 сентября. В нем объединили сразу два уже реализованных «антикризисных пакета» апреля-июня текущего года и меры, развивающие формируемые ими тренды, до 2021 года.

Возможно, что данный документ является первым, где предыдущие меры не будут считаться успешно завершенными после окончания финансирования, а будут применяться в качестве базы для проектов, различающихся как по смыслу, так и по масштабу. Например, планом предполагается использование обстоятельств пандемии коронавируса, а конкретно — уменьшение объемов импорта продукции легкой промышленности и закрытие отрасли внутреннего туризма для развития данных направлений внутри России, пишет Kommersant.

Важнейшими пунктами плана затрагиваются вопросы субсидирования, главным образом кредитных ставок и в виде государственных гарантий. Большее число мероприятий предлагается к исполнению уже в ближайшем будущем. Например, это касается устранения диспаритетов таможенных пошлин на комплектующую и конечную продукцию.

Помимо этого, в документе содержится соглашение о защите и поощрении вложений капитала, о проектном финансировании. Также важен акцент на быстрых и крупных по размеру инвестициях в автомобильные дороги, в том числе платные.

Но наибольшая часть пунктов окажет влияние на уже действующие административные и бизнес-практики. Если принятый документ будет реализован, это способно вызвать рост конфликтов как в бизнес-среде, связанной с государством, так и внутри госаппарата.

Но, по мнению экспертов, цели плана являются довольно реалистичными. Так, первый этап предусматривает восстановление докризисного уровня оборотов розницы и услуг, а также остановку сокращения ВВП. Реализация второго этапа заключается в том, чтобы стабилизировать и уменьшить уровень безработицы, вернуть показатель реальных доходов граждан к уровню как минимум прошлого года. Третий этап состоит в выходе на рост ВВП, достижении безработицы меньше 5%, стабильном росте доходов домохозяйств.

#Новости#Общество
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