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Эксперт проекта «Дебатл»: Казань «раскатала» соперников из Нижнего Новгорода

Эксперт проекта «Дебатл»: Казань «раскатала» соперников из Нижнего Новгорода

28 сентября 2020, 12:20
Фото: Город55
Пиар-специалист Дмитрий Уваров прокомментировал оценки, которые он в качестве судьи выставил в пятой игре 1/8 финала проекта «Дебатл».

Темой стал вопрос: должна ли нынешняя армия России оставаться призывной (эту позицию отстаивала команда Нижнего Новгорода) или полностью переходить на профессиональную основу (точку зрения аргументировали представители Казани).

«Ребята из Казани приводили такие яркие примеры, как статистика умерших, дедовщина, «день сурка», военное образование — образы, которые засели у меня в голове. У Нижнего Новгорода ограничивалось доводами «не служил — не мужик» и «люди меняются», — прокомментировал Дмитрий Уваров, добавив, что его отец служил в спортроте как раз в Нижнем Новгороде.

В ходе полемики, по словам эксперта, количество убедительных тезисов, которые он заметил у Казани и зафиксировал на бумаге, было раза в четыре больше, чем у оппонентов. По итогу команда из Татарстана попросту раскатала противника, резюмировал Уваров.

Итоговый результат встречи — победа Казани со счетом 54:36. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее в ¼ финала Казань встретится с победителем пары Ставрополь — Ростов, а также известны еще две пары четвертьфиналистов: Оренбург — Тюмень и Омск — Белгород.

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