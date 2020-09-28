Эксперт отметила «личный» характер дебатов Казани и Нижнего Новгорода

Итоговый результат встречи — победа Казани со счетом 54:36. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее в ¼ финала Казань встретится с победителем пары Ставрополь — Ростов, а также известны еще две пары четвертьфиналистов: Оренбург — Тюмень и Омск — Белгород.