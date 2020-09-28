Город55
ГлавноеВсе новости
Эксперт отметила «личный» характер дебатов Казани и Нижнего Новгорода

Эксперт отметила «личный» характер дебатов Казани и Нижнего Новгорода

28 сентября 2020, 12:20
Председатель совета КРОМО «Центр развития добровольчества», член совета Ассоциации волонтерских центров России Дарья Маковецкая дала развернутый комментарий своих оценок в пятой игре 1/8 финала проекта «Дебатл».

На диспут вынесли острый вопрос: должна ли нынешняя армия России оставаться призывной (эту позицию отстаивала команда Нижнего Новгорода) или полностью переходить на профессиональную основу (точку зрения защищали представители Казани).

Эксперт отметила, что участники использовали в дебатах очень много личных примеров, но не хватало аналогий с другими странами и историческими эпохами.

«Илья <Пеплайкин, капитан Казани> начал с серьезных аргументов про коррупцию, комбинировал их с вариантами прохождения службы в армии, что меня зацепило и вдохновило», — отметила Дарья Маковецкая.

Итоговый результат встречи — победа Казани со счетом 54:36. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее в ¼ финала Казань встретится с победителем пары Ставрополь — Ростов, а также известны еще две пары четвертьфиналистов: Оренбург — Тюмень и Омск — Белгород.

#Новости#Видео#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57