После холодной недели омичи смогут погреться на солнце

Posted 27 сентября 2020,, 04:20
Published 27 сентября 2020,, 04:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, 27 сентября, в воскресенье, температура воздуха поднимется до +15 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается. Но сегодня ночью может похолодать до +1. Переменную облачность прогнозируют на ближайшие дни.
В понедельник, 28 сентября, местами пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 10 метров в секунду. Столбик термометра будет держаться на отметке +12… +17 градусов.
В ночь с 28 на 29 сентября синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Температура -1… +4.
Во вторник, 29 сентября, ветер усилится до 13 метров в секунду. Столбик термометра не поднимется выше +13 градусов. Зато осадки сойдут на нет.