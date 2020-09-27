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Posted 27 сентября 2020,, 04:20

Published 27 сентября 2020,, 04:20

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

После холодной недели омичи смогут погреться на солнце

27 сентября 2020, 04:20
В Омскую область пришла солнечная погода и уходить пока не планирует. Прогноз на ближайшие дни от Обь-Иртышского УГМС.

По данным гидрометцентра, 27 сентября, в воскресенье, температура воздуха поднимется до +15 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается. Но сегодня ночью может похолодать до +1. Переменную облачность прогнозируют на ближайшие дни.

В понедельник, 28 сентября, местами пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 10 метров в секунду. Столбик термометра будет держаться на отметке +12… +17 градусов.

В ночь с 28 на 29 сентября синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Температура -1… +4.

Во вторник, 29 сентября, ветер усилится до 13 метров в секунду. Столбик термометра не поднимется выше +13 градусов. Зато осадки сойдут на нет.

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