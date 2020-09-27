После холодной недели омичи смогут погреться на солнце

По данным гидрометцентра, 27 сентября, в воскресенье, температура воздуха поднимется до +15 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается. Но сегодня ночью может похолодать до +1. Переменную облачность прогнозируют на ближайшие дни.