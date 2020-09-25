Ко Дню мечты Одноклассники показали, о чем мечтают разные люди в России

Ежемесячная аудитория ОК в России — это 43 миллиона человек из разных уголков страны, которые в соцсети обмениваются эмоциями и делятся личным контентом с близкими, родными и друзьями. Проект #мечтатьОК стал отражением желаний обычных людей. Один мечтает о бракосочетании на «Авроре», другой — о покупке бензопилы, третий — о знакомстве с Дмитрием Нагиевым или о встрече с подругой из Одноклассников, которую никогда не видел, о поездке на Байкал, на море или в Петербург.