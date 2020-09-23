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Жителям двух округов Омска отключат холодную воду

Жителям двух округов Омска отключат холодную воду

23 сентября 2020, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Отключение холодной воды произойдет в Амурском поселке и на Московке, сообщает омский «Водоканал».

Завтра, 24 сентября, с 11:00 до 23:00 произойдет отключение холодной воды по адресу улица 30 Северная, 72. Там пройдут плановые ремонтные работы, во время которой сотрудники «ОмскВодоканала» проведут замену задвижки.

Без воды останутся следующие здания:

  • улица 30-я Северная, 72 (школа),
  • улица 27-я Северная, 73.

Также завтра с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды по адресу улица 6-я Станционная. Там тоже пойдет замена задвижки.

Холодной воды не будет у следующих абонентов:

  • улица 6-я Станционная, 67, 69,
  • улица 2-я Ленинградская, 22, 22/1.

Машина с питьевой водой будет находиться по адресу улица 6-я Станционная, 69 с 10:00 до окончания работ.

#Новости#Водоканал#Отключение воды#Омск сегодня#Общество
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