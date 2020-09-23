Жителям двух округов Омска отключат холодную воду

Завтра, 24 сентября, с 11:00 до 23:00 произойдет отключение холодной воды по адресу улица 30 Северная, 72. Там пройдут плановые ремонтные работы, во время которой сотрудники «ОмскВодоканала» проведут замену задвижки.
Без воды останутся следующие здания:
Также завтра с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды по адресу улица 6-я Станционная. Там тоже пойдет замена задвижки.
Холодной воды не будет у следующих абонентов:
Машина с питьевой водой будет находиться по адресу улица 6-я Станционная, 69 с 10:00 до окончания работ.