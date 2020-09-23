Заключенные приготовили сюрприз для омских детей

Выполнением контракта занимаются 12 осужденных. Они должны успеть закончить работы до конца сентября. Игровые комплексы планируют разместить в парке уже в этом году. Отметим, что трудоустройство осужденных позволяет государству компенсировать затраты на их содержание, а также делать выплаты потерпевшим.