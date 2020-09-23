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Заключенные приготовили сюрприз для омских детей

Заключенные приготовили сюрприз для омских детей

23 сентября 2020, 13:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омские осужденные занимаются изготовлением игровых комплексов для детей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Центр адаптации осужденных исправительной колонии № 6 приступил к выполнению муниципального контракта. Согласно условиям, заключенные должны сделать качели, горки и физкультурные комплексы, которые затем установят на территории парка «Зеленый остров».

Выполнением контракта занимаются 12 осужденных. Они должны успеть закончить работы до конца сентября. Игровые комплексы планируют разместить в парке уже в этом году. Отметим, что трудоустройство осужденных позволяет государству компенсировать затраты на их содержание, а также делать выплаты потерпевшим.

#Новости#Муниципальный контракт#Дети#Заключенные#Омск сегодня#Общество
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