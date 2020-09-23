В школы и больницы Калужской области начало поступать тепло

Данные здания, которые входят в список первоочередных объектов, по распоряжению главы региона Владислава Шапши начали подключать к отоплению с понедельника, 21 сентября, сообщает infox.ru со ссылкой на «ГТРК Калуга».
Одновременно он посоветовал главам муниципалитетов не тянуть с подачей тепла в жилой сектор, ориентируясь на погодные условия и прислушиваясь к тому, что говорят специалисты.
Как говорит и.о. министра ЖКХ региона Егор Вирков, на этой неделе тепло поступит во все социальные объекты. После чего потеплеют батареи и в квартирах калужан. Конкретное время зависит от температуры воздуха. .
В середине сентября в РФ начался отопительный сезон. На данный момент отопление включено в 20 субъектах, где похолодало в первую очередь.