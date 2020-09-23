В Омскую область еще не пришел вирус гриппа

Роспотребнадзор Омской области провел лабораторный мониторинг, который показал, что сейчас причиной заболеваний омичей являются негриппозные респираторные вирусы: риновирусы и аденовирусы. Вирусов гриппа на территории региона пока нет.
Омичи все еще могут поставить прививку против гриппа. По данным на 21 сентября, общее количество людей, которые поставили прививки, составляет 532 981 человек. Из них 400 500 — это взрослые (47.1%) и 132 481 — дети (43.4%).
Кроме того, благодаря работодателям и личным средствам граждан были привиты еще 2 624 человека. Всего в регионе 27.8% человек поставили себе прививки от гриппа.