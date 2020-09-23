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В Омске умерли еще три зараженных коронавирусом

В Омске умерли еще три зараженных коронавирусом

23 сентября 2020, 15:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области за минувшие сутки скончалось еще три человека, больных коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в региональном Минздраве.

Число смертей к 23 сентября увеличилось до 278. Зараженных же стало уже 10 449, из них 73 человека заразились на сутки. Больше всего новых больных нашли в Омске — 53 человека. В Большереченском районе зафиксировали 5 случаев, в Омском районе — 4, в Марьяновском районе — 3. Два новых больных нашли в Азовском районе, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в Калачинском, Москаленском, Горьковском, Колосовском, Черлакском, Тарском районах области.

Выздоровевших к сегодняшнему дню стало на 73 больше, всего болезнь побороли уже 8 779 человек. Под наблюдением медиков находятся 935 человек, за сутки было проведено 1 940 исследований, сообщили в Минздраве.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Происшествия
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