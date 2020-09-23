В Омске умерли еще три зараженных коронавирусом

Число смертей к 23 сентября увеличилось до 278. Зараженных же стало уже 10 449, из них 73 человека заразились на сутки. Больше всего новых больных нашли в Омске — 53 человека. В Большереченском районе зафиксировали 5 случаев, в Омском районе — 4, в Марьяновском районе — 3. Два новых больных нашли в Азовском районе, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в Калачинском, Москаленском, Горьковском, Колосовском, Черлакском, Тарском районах области.