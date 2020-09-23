В Омске сторож сломал руку, защищая школу от буйного выпускника

Экипаж вневедомственной охраны в вечернее время среагировал на сигнал тревоги из школы в Центральном округе. На месте росгвардейцы застали 44-летнего сторожа с поврежденной рукой. Травму ему нанес 19-летний выпускник школы, который в нерабочее время явился к дверям учебного заведения и потребовал некоторые документы.