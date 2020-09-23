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В Омске сторож сломал руку, защищая школу от буйного выпускника

В Омске сторож сломал руку, защищая школу от буйного выпускника

23 сентября 2020, 16:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Выпускник одной из омских школ напал на сторожа после того, как тот отказался ему выдавать документы в нерабочее время. Буйного молодого человека задержали Росгвардейцы, рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны в вечернее время среагировал на сигнал тревоги из школы в Центральном округе. На месте росгвардейцы застали 44-летнего сторожа с поврежденной рукой. Травму ему нанес 19-летний выпускник школы, который в нерабочее время явился к дверям учебного заведения и потребовал некоторые документы.

Сторож ожидаемо отказал ему, и тогда парень решил забрать бумаги силой. Работнику школы понадобилась помощь медиков, которые заподозрили перелом руки и госпитализировали мужчину.

Росгвардейцы просмотрели записи с камер наблюдения и установили приметы 19-летнего выпускника школы. Его удалось задержать в нескольких метрах от места происшествия. Парня доставили в полицию, где подробнее разберутся с произошедшим, добавили в пресс-службе ведомства.

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