В Омске сторож сломал руку, защищая школу от буйного выпускника

Экипаж вневедомственной охраны в вечернее время среагировал на сигнал тревоги из школы в Центральном округе. На месте росгвардейцы застали 44-летнего сторожа с поврежденной рукой. Травму ему нанес 19-летний выпускник школы, который в нерабочее время явился к дверям учебного заведения и потребовал некоторые документы.
Сторож ожидаемо отказал ему, и тогда парень решил забрать бумаги силой. Работнику школы понадобилась помощь медиков, которые заподозрили перелом руки и госпитализировали мужчину.
Росгвардейцы просмотрели записи с камер наблюдения и установили приметы 19-летнего выпускника школы. Его удалось задержать в нескольких метрах от места происшествия. Парня доставили в полицию, где подробнее разберутся с произошедшим, добавили в пресс-службе ведомства.