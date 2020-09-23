В Омске озвучили способ спасти ливневую канализацию

«Депутаты правильно отметили, что техники городу не хватает, она вся изношенная и амортизированная. Техники сейчас насчитывается около 700 единиц, а нужно бы 1100 единиц. В этом году навряд ли что-то купим, а в следующем году — может быть. Активно вышли на установку остановочных павильонов, надо их приобретать и ставить. В этом году 30 единиц установим, но их, чтобы все нужды удовлетворить, не хватит», — признался Казимиров.