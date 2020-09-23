В Омске озвучили способ спасти ливневую канализацию

Отчет о результатах работы БУ предоставил его директор Владимир Казимиров. Заслушанные депутатами данные вызвали у народных избранников смешанные чувства.
«Я считаю, что работу УДХБ вполне можно назвать удовлетворительной. Я много с ними работаю, люди всегда стараются выполнить свою работу раньше срока и идут на контакт. Считаю, что необходимо этот момент отметить отдельно», — отметил депутат Владимир Казанин.
В числе основных проблем предприятия Казимиров назвал нехватку бюджетного финансирования. По его словам, особенно из-за этого страдает парк техники при бюджетном учреждении.
«Депутаты правильно отметили, что техники городу не хватает, она вся изношенная и амортизированная. Техники сейчас насчитывается около 700 единиц, а нужно бы 1100 единиц. В этом году навряд ли что-то купим, а в следующем году — может быть. Активно вышли на установку остановочных павильонов, надо их приобретать и ставить. В этом году 30 единиц установим, но их, чтобы все нужды удовлетворить, не хватит», — признался Казимиров.
Пришлось директору УДХБ Владимиру Казимирову, помимо похвалы, услышать в адрес своего учреждения и критику. Так, депутат Дмитрий Лицкевич высказался о неудовлетворительных результатах работы УДХБ.
«Я, в отличие от других выступавших, не очень доволен работой УДХБ. Я бы не назвал эффективным использование средств учреждением. Этот вопрос уже становится хроническим. Каждый год вы обещаете, но доверия все меньше. Каждый год песком посыпаете дороги, а это пыль и забитая ливневая канализация. До сих пор это продолжается», — отметил Лицкевич.
Отметим, что во время обсуждения вопроса о комплексном благоустройстве частного сектора депутаты также коснулись состояния ливневой канализации. По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, в городе в скорое время будут строиться новые ливневые сети канализации в Немецком поселке, а также в Ленинском, Центральном и Кировском округах.
Оказалось, что в городе забиты и фактически не работают 80% ливневок. При этом очистка канализации зачастую не работает должным образом, что фактически делает эту работу бесполезной. Поэтому необходимо их строить заново.
«Ливневки — это, наверно, самая больная часть ухода за дорогами. Администрация города уделяет этой теме недостаточно внимания, как мне кажется. Потому мое предложение — включить в проект решения комитета обращение к мэрии и предусмотреть закупку специализированной техники для прочистки ливневок, пускай стоит на балансе УДХБ», — подчеркнул вице-спикер Омского городского Совета Виталий Путинцев.
В итоге оба доклада были приняты к сведению.