В мэрии объяснили, почему омский садик остался без отопления

Город55 сообщал об омском садике, который остался без тепла, несмотря на официальное начало отопительного сезона. Родителям сказали, что учреждение совершило все подготовительные процедуры, и посоветовали обратиться в «Тепловую компанию». Инцидент прокомментировали в омской мэрии: как оказалось, дело в профилактических работах на сетях АО «ОмскРТС».