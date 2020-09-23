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В мэрии объяснили, почему омский садик остался без отопления

В мэрии объяснили, почему омский садик остался без отопления

23 сентября 2020, 17:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ситуация будет исправлена в ближайшее время. Подробности сообщили в городской администрации.

Город55 сообщал об омском садике, который остался без тепла, несмотря на официальное начало отопительного сезона. Родителям сказали, что учреждение совершило все подготовительные процедуры, и посоветовали обратиться в «Тепловую компанию». Инцидент прокомментировали в омской мэрии: как оказалось, дело в профилактических работах на сетях АО «ОмскРТС».

«Отопление в детском саду будет включено до вечера 24 сентября. Ситуация на контроле ресурсоснабжающей организации и администрации города», — отметили в мэрии.

#Новости#Мэрия#Детский сад#Отопление#Общество
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