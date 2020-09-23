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В ГД оценили решение IG P&I относительно строящих «Северный поток — 2» кораблей

В ГД оценили решение IG P&I относительно строящих «Северный поток — 2» кораблей

23 сентября 2020, 16:25
Фото: minsvyaz
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал нежелание Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) обеспечивать строящие «Северный поток — 2» корабли страховым покрытием.

По словам Ананских, своим решением клуб показал, что является ангажированной, работающей на интересы конкретного государства политизированной организацией, пишет RT.

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