«Помереть в омской больнице и оказаться в морге»: Навальный о госпитализации

Алексей Навальный прокомментировал в своем Instagram одну из версий произошедшего с ним: было озвучено, что оппозиционер мог «сам проглотить яд». Навальный с юмором отметил, что версия «хорошая» и заслуживает пристального изучения. «Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому», - представил Алексей.
«Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана», - съязвил политик, добавив, что эта «провокация» все-таки не удалась.
«В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился», - закончил невеселую шутку Навальный.
Напомним, сегодня стало известно о его выписке из стационара берлинской клиники Charite. Немецкие врачи не исключают полного выздоровления оппозиционера.