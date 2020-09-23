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«Помереть в омской больнице и оказаться в морге»: Навальный о госпитализации

«Помереть в омской больнице и оказаться в морге»: Навальный о госпитализации

23 сентября 2020, 16:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Авторам странных предположений о его отравлении политик ответил в своем Instagram.

Алексей Навальный прокомментировал в своем Instagram одну из версий произошедшего с ним: было озвучено, что оппозиционер мог «сам проглотить яд». Навальный с юмором отметил, что версия «хорошая» и заслуживает пристального изучения. «Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому», - представил Алексей.

«Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана», - съязвил политик, добавив, что эта «провокация» все-таки не удалась.

«В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился», - закончил невеселую шутку Навальный.

Напомним, сегодня стало известно о его выписке из стационара берлинской клиники Charite. Немецкие врачи не исключают полного выздоровления оппозиционера.

#Новости#Алексей Навальный#Общество
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