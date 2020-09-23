«Помереть в омской больнице и оказаться в морге»: Навальный о госпитализации

Алексей Навальный прокомментировал в своем Instagram одну из версий произошедшего с ним: было озвучено, что оппозиционер мог «сам проглотить яд». Навальный с юмором отметил, что версия «хорошая» и заслуживает пристального изучения. «Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому», - представил Алексей.