Осень ворвется в Омск с дождем и сильным ветром

Непогода начнется сегодня, 23 сентября. Омскую область ждут дожди разной интенсивности и сильный ветер. До 21:00 часов 24 сентября в регионе будет дуть ветер порывами до 20 м/с. При такой погоде омичам следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не пострадать от падающего дерева, столба или рекламного щита.
Омским водителям следует быть внимательнее на дороге, четко соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать авто не нужно под высокими деревьями или фонарями, чтобы не повредить машину.
Уходя их дома нужно выключать все электроприборы из розеток, а детей ни в коем случае нельзя оставлять на улице одних без присмотра. При возникновении опасной ситуации следует позвонить по телефону 101.