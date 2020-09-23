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Осень ворвется в Омск с дождем и сильным ветром

Осень ворвется в Омск с дождем и сильным ветром

23 сентября 2020, 15:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ГУ МЧС России по Омской области предупредили омичей о порывистом ветре, который задержится в регионе более, чем на сутки.

Непогода начнется сегодня, 23 сентября. Омскую область ждут дожди разной интенсивности и сильный ветер. До 21:00 часов 24 сентября в регионе будет дуть ветер порывами до 20 м/с. При такой погоде омичам следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не пострадать от падающего дерева, столба или рекламного щита.

Омским водителям следует быть внимательнее на дороге, четко соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать авто не нужно под высокими деревьями или фонарями, чтобы не повредить машину.

Уходя их дома нужно выключать все электроприборы из розеток, а детей ни в коем случае нельзя оставлять на улице одних без присмотра. При возникновении опасной ситуации следует позвонить по телефону 101.

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