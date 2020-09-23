Осень ворвется в Омск с дождем и сильным ветром

Непогода начнется сегодня, 23 сентября. Омскую область ждут дожди разной интенсивности и сильный ветер. До 21:00 часов 24 сентября в регионе будет дуть ветер порывами до 20 м/с. При такой погоде омичам следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не пострадать от падающего дерева, столба или рекламного щита.