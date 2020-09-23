Опасные паукообразные продолжают кусать омичей

По данным на 21 сентября, в больницы Омской области обратились 5 468 человек с жалобами на укусы клещей. Среди них было 1 870 детей. Это превышает норму в 1.2 раза.
Специалисты провели дератизацию на площади в 1 779.7 га, акарицидную обработку — на площади 2 121.48 га. С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили более 59.3 тыс человек.
В лабораториях исследовали 99.9% клещей, снятых с людей. Из них боррелями оказались заражены 7.5%, вирусом клещевого энцефалита — 1.8%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0.7%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0.4%.
Также исследуют клещей, отобранных из окружающей среды. Из них 0.6% оказались заражены вирусом клещевого энцефалита.