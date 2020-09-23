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Омским «черным лесорубам» заменили условный срок на 1.5 года колонии

Омским «черным лесорубам» заменили условный срок на 1.5 года колонии

23 сентября 2020, 15:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омский областной суд отправил в колонию двух «черных лесорубов», которых ранее приговорили к условному сроку. На пересмотре приговора настаивали сами осужденные, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Речь идет о тарских лесорубах, которые арендовали лесные участки в федеральной собственности, в том числе те, что относятся к особо охраняемым защитным лесным зонам. Однако это не остановило омичей от нарушения закона: они стали вырубать здоровые и жизнеспособные деревья, чтобы после продать древесину на переработку.

Работа омичей причинила особо крупный ущерб лесному хозяйству России, но Тарский районный суд оставил нарушителей закона на свободе и приговорил их к трем годам условного лишения свободы. Приговор обвиняемым не понравился, и они обжаловали его.

Омский областной суд посчитал, что приговор Тарского суда оказался слишком мягким. В итоге омичей отправили на 1 год и 6 месяцев в колонию строгого режима. Кроме этого они должны будут выплатить 6.5 млн рублей Главному управлению лесного хозяйства Омской области.

Обжаловать этот приговор омичи не решились. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, он вступил в законную силу.

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