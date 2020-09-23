Омским «черным лесорубам» заменили условный срок на 1.5 года колонии

Речь идет о тарских лесорубах, которые арендовали лесные участки в федеральной собственности, в том числе те, что относятся к особо охраняемым защитным лесным зонам. Однако это не остановило омичей от нарушения закона: они стали вырубать здоровые и жизнеспособные деревья, чтобы после продать древесину на переработку.