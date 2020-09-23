Омские спасатели предотвратили катастрофу из-за «разлива нефти»

«В кратчайшие сроки для органов управления и сил РСЧС был введен режим „чрезвычайная ситуация“, а население было проинформировано о проводимых мероприятиях, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — В район „чрезвычайной ситуации“ были направлены силы и средства территориальной подсистемы на подвижном пункте управления в количестве 30 человек и пяти единиц техники, а также аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Омской области — 100 спасателей и 24 единицы техники».