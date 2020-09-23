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Омские спасатели предотвратили катастрофу из-за «разлива нефти»

Омские спасатели предотвратили катастрофу из-за «разлива нефти»

23 сентября 2020, 17:39
Фото: 55.mchs.gov.ru
В Омске успешно прошли учения по ликвидации режима чрезвычайной опасности из-за разлива нефтепродуктов. Омские спасатели оперативно ликвидировали невидимую утечку топлива и спасли пострадавших. В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области поделились фотографиями учений.

Учения проходили на территории завода «Омскшина». По легенде, из-за неосторожности работников нефтяного предприятия произошла полная разгерметизация резервуара хранения мазута, из-за чего опасное вещество вылилось на землю и загорелось. Огонь едва не перекинулся на ближайшее здание, пострадали люди.

«В кратчайшие сроки для органов управления и сил РСЧС был введен режим „чрезвычайная ситуация“, а население было проинформировано о проводимых мероприятиях, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — В район „чрезвычайной ситуации“ были направлены силы и средства территориальной подсистемы на подвижном пункте управления в количестве 30 человек и пяти единиц техники, а также аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Омской области — 100 спасателей и 24 единицы техники».

В результате аварийно-спасательное формирование «Днепр» локализовало разлив нефти, после чего горючее вывезли и утилизировали. «Пострадавшим» спасатели оказали помощь, а сотрудников предприятия, на котором якобы случилась авария, оперативно эвакуировали.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Александр Рекин по окончанию учений отметил, что спасатели справились с поставленной задачей.

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